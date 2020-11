DJ MARKET TALK: Ações do BNP disparam após resultados do terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- As ações do BNP Paribas aceleram no arranque, depois de o banco francês ter divulgado resultados melhores do que o esperado no terceiro trimestre. O lucro líquido caiu apenas 2,3% para EUR1,89 mil milhões, superando as expectativas dos analistas de EUR1,54 mil milhões, de acordo com um consenso da FactSet. As receitas ficaram praticamente estáveis nos EUR10,89 mil milhões, também acima das expectativas. "... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

