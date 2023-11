DJ MARKET TALK: Ações do Commerzbank sobem com detalhes sobre recompras

(DJ Bolsa)-- As ações do Commerzbank ganham depois de o banco alemão ter apresentado o plano de recompras e ter melhorado as previsões, mas a reação positiva pode ser ensombrada por outros receios, de acordo com os analistas do Citi. O banco espera que os investidores virem a sua atenção para outros problemas, como os detalhes adicionais limitados sobre a rentabilidade para 2024-27 e uma aceleração da migraçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.