DJ MARKET TALK: Ações do Commerzbank superam setor mas não consenso

(DJ Bolsa)-- As estimativas do consenso para o Commerzbank aumentaram significativamente, mas as ações estão atrás, apesar de baterem as ações dos pares, dizem os analistas do UBS Daniele Brupbacher e Mate Nemes, numa nota. O lucro líquido do consenso para o banco alemão subiu 95% para 2022, 57% para 2023 e 52% para 2024, mas o preço das ações aumentou apenas 17%, o que ainda supera o setor que está na linha ...