DJ MARKET TALK: Ações do HSBC parecem bem avaliadas

(DJ Bolsa)-- As ações do HSBC parecem mais perto do fair value tendo em conta que o ímpeto de resultados parece ter revertido e que o consenso reflete agora o melhor perfil de distribuição de resultados, diz o RBC Capital Markets numa nota. "O HSBC teve um desempenho superior em 31% ao dos pares do Reino Unido este ano, pelo que pensamos que agora é um bom momento para retirar mais-valias", referem o analista Benjamin Toms ...