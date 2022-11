DJ MARKET TALK: Ações dos EUA aceleram, dólar cai após decisão da Fed

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA aceleram depois de a Reserva Federal ter sinalizado um ritmo mais lento de aumentos das taxas de juro, ao efetuar um novo aumento de 75 pontos base esta quarta-feira. "O comité vai ter em conta a restrição cumulativa da política monetária, o desfasamento com que a política monetária afeta a atividade económica e a inflação, e os desenvolvimentos económicos e financeiros"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.