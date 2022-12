DJ MARKET TALK: Ações dos EUA aceleram, dólar cai após discurso de Powell

(DJ Bolsa)-- Os ativos mais arriscados foram impulsionados e os ativos de refúgio desceram depois da divulgação do discurso do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, em que refere que o banco central poderá abrandar o ritmo de subidas das taxas já na reunião de dezembro do Comité de Operações no Mercado Aberto, ou FOMC. Mas acrescentou que a Fed ainda tem um longo caminho a percorrer para fazer descer a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.