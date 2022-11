DJ MARKET TALK: Ações dos EUA caem mas Dow Jones regista melhor mês desde 1976

(DJ Bolsa)-- As ações norte-americanas caíram antes da reunião da Reserva Federal dos EUA desta semana. A Fed deve aumentar as taxas de juro em mais 75 pontos base, mas os mercados estão à espera de sinais adicionais sobre se o ritmo de aumentos vai abrandar nas próximas reuniões. As ações tecnológicas e de serviços de comunicações registaram um fraco desempenho, com a Meta a continuar a queda ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.