DJ MARKET TALK: Ações dos EUA passam a perdas, dólar mantém quedas após Fed

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA caem após a Reserva Federal aumentar as taxas de juro em 50 pontos base, como era esperado. Os responsáveis veem taxa de fundos federais numa média de 5,1% no final de 2023 e desceram a previsão de crescimento em 2023 para 0,5% face a 1,2%. O Dow desce 0,3% para 33.977 pontos, o S&P 500 cai 0,6% para 3.998 pontos e o Nasdaq perde 0,7% para 11.180 pontos. O Dow e o S&P subiam 0,7% antes da decisã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.