DJ MARKET TALK: Ações dos EUA sobem após Fed subir taxas

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA seguem em alta esta quarta-feira, depois de a Reserva Federal dos EUA ter elevado as taxas de juro 25 pontos base para 4,75%-5% e ter dito que podem ser apropriadas mais subidas. "Ao determinar o espetro de mais subidas, o FOMC vai ter em consideração o efeito cumulativo da restrição da política monetária, o desfasamento com que a política monetária atua sobre a atividade econó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.