DJ MARKET TALK: Ações dos EUA sobem ligeiramente em sessão com fracos volumes

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA terminaram uma sessão mais curta com ganhos moderados no início do segundo semestre. As ações de bens discricionários registaram o desempenho mais forte, lideradas pelos ganhos de 6,9% da Tesla, depois de a fabricante de veículos elétricos ter dito que as entregas globais dispararam 83% no segundo trimestre. Nos dados, o índice de atividade industrial do ISM caiu para 46,0 pontos em junho.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.