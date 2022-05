DJ MARKET TALK: Ações europeias aceleram; EUA devem abrir em alta

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus sobem esta sexta-feira, com o Stoxx Europe 600, o FTSE, o CAC e o DAX a avançarem mais de 1%, enquanto o Brent sobe 1,2% para $108,72 por barril. Depois de ter fechado na quinta-feira a perder 0,3%, o Dow deve regressar aos ganhos na última jornada da semana, de acordo com os futuros do IG. "Foi uma sessão mais positiva para os mercados asiáticos, que obtiveram ganhos apesar da jornada agitada [na quinta-feira] ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

