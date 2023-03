DJ MARKET TALK: Ações europeias avançam após negócio de compra do SVB

(DJ Bolsa)-- As ações europeias aceleram, com a melhoria do sentimento do mercado após o banco norte-americano First Citizens BancShares ter chegado a acordo para a compra de grande parte do falido Silicon Valley Bank. O Stoxx Europe 600 soma 1,3%, o CAC 40 ganha 1,2%, o FTSE 100 avança 1% e o DAX ganha 1,4%, com o Deutsche Bank, o Commerzbank e o Banco Santander a liderarem as ações da banca. Os futuros da IG apontam para uma abertura ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.