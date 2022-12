DJ MARKET TALK: Ações europeias caem antes de decisão da Fed

(DJ Bolsa)-- As ações europeias caem com a cautela dos investidores antes da reunião de política monetária da Reserva Federal dos EUA esta quarta-feira. O Stoxx Europe 600 desce 0,4%, o FTSE 100 recua 0,3%, o DAX perde 0,6% e o CAC 40 cai 0,3%. A Fed deve aumentar as taxas de juro em 50 pontos base na decisão das 1900 TMG. O mercado recuou nas expectativas para as taxas de juro depois dos dados mais baixos do que o esperado da inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.