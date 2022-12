DJ MARKET TALK: Ações europeias caem com peso das subidas das taxas de juro

(DJ Bolsa)-- As ações europeias caem depois de uma sessão sobretudo negativa na Ásia e antes de uma abertura esperada em baixa nos EUA. O Stoxx Europe 600, FTSE 100 e CAC 40 caem mais de 1% e o DAX recua 0,3%. Os bancos dominam entre as cotadas que sobem depois da subida de taxas de juro pelo Banco Central Europeu na quinta-feira, mas as ações do imobiliário estão entre as que mais caem. O Brent desce 1,9% para $79,67 por barril.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.