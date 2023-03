DJ MARKET TALK: Ações europeias descem com banca novamente a pressionar mercados

(DJ Bolsa)-- As ações europeias caem depois de uma sessão maioritariamente em baixa na Ásia e antes de uma abertura dos EUA previsivelmente no vermelho. O Stoxx Europe 600 desce 1,8%, enquanto o DAX, o CAC 40 e o FTSE 100 caem 2,4%, 2,3% e 1,8%, respetivamente, perante a continuação do nervosismo nos mercados acerca do sistema financeiro, com os bancos a liderar as quedas. Os futuros da IG apontam para uma abertura do DJIA nos 31.807 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.