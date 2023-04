DJ MARKET TALK: Ações europeias estabilizam; Wall Street aponta a perdas

(DJ Bolsa)--As ações europeias seguem sem direção, numa altura em que os futuros dos EUA apontam para uma abertura em queda. O Stoxx, o FTSE, o CAC e o DAX negociam estáveis enquanto os futuros do Dow recuam 0,1%. O Brent cai 0,3% para $81,19 por barril. "O apetite pelo risco acalmou nas últimas semanas após a recuperação dos mínimos de março e as ações estão à procura de catalisador"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.