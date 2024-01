DJ MARKET TALK: Ações europeias, futuros dos EUA perdem terreno

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuam enquanto os futuros dos EUA caem, antecipando uma abertura no vermelho. O Stoxx Europe 600 cai 0,2%, o FTSE recua 0,3% e o CAC perde 0,1%, embora o DAX ganhe 0,1%. O Brent perde 2,2% para $77,04 por barril. "Os investidores têm estado visivelmente reticentes em aumentar a posição nas ações após os fortes ganhos do 4T", escrevem os analistas da IG. "Os dados de inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.