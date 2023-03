DJ MARKET TALK: Ações europeias, futuros dos EUA sobem com dados em foco

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem depois de uma sessão maioritariamente positiva na Ásia e antes de uma abertura que se espera em alta nos EUA. O Stoxx 600 ganha 1,1%, o CAC 40 soma 1,4%, o DAX ganha 1,1% e o FTSE 100 avança 0,8%, com as ações de tecnologia, renováveis e retalho na liderança. O IBEX ganha 1,7%, depois de a inflação de Espanha ter abrandado para um mínimo de 20 meses, o que reforç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.