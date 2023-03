DJ MARKET TALK: Ações europeias ganham antes da decisão de taxas de juro do BCE

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus avançam antes da decisão de taxas de juro do Banco Central Europeu, embora os futuros indiquem uma abertura ligeiramente em baixa para as ações dos EUA. O Stoxx Europe 600 sobe 0,3%, o FTSE 100 avança 0,7%, o CAC 40 sobe 0,9% e o DAX sobe 0,5%. Os futuros da IG indicam uma abertura do DJIA nos 31.846 pontos contra o fecho de 31.874 pontos na quarta-feira. O Credit Suisse ganha 20% depois de o Banco Nacional ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.