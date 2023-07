DJ MARKET TALK: Ações europeias mistas com feriado nos EUA

(DJ Bolsa)--As ações europeias negociam mistas, com os mercados sem direção, já que Wall Street vai estar fechada para o feriado do Dia da Independência dos EUA. O Stoxx 600 e o FTSE avançam 0,2%, mas o CAC cai 0,1% e o DAX perde 0,3%. O Brent ganha 1,2% para $75,53 por barril, enquanto o dólar estabiliza. Os mercados da Austrália, China continental e Hong Kong subiram, mas as ações japonesas caíram. "... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.