DJ MARKET TALK: Ações europeias recuam com foco nos resultados

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuam esta sexta-feira, enquanto Wall Street aponta para uma abertura no mesmo tom. O Stoxx Europe 600 cai 0,6%, o FTSE 100 perde 0,5%, o DAX recua 0,6% e o CAC 40 cede 0,4%. "A diminuição do apetite por risco ocorre após os investidores terem testemunhado lucros dececionantes no setor de tecnologia, com a Amazon em foco", escreve o analista da ActivTrades, Pierre Veyret. Após a decisão ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.