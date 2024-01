DJ MARKET TALK: Ações europeias recuam em dia de feriado nos EUA

(DJ Bolsa)--As ações europeias recuam, com o dinamismo de trading limitado uma vez que os mercados dos EUA vão estar encerrados devido a feriado. O Stoxx 600 cai 0,2%, o FTSE perde 0,1% e o CAC e o DAX recuam cerca de 0,3%, com os bancos entre as maiores quedas. O Brent também perde 0,5% para $77,93 por barril, ao passo que o dólar estabiliza contra o euro. "Será um início de semana tranquilo, com os mercados dos EUA encerrados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.