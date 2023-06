DJ MARKET TALK: Ações europeias recuam; Wall Street deve abrir em baixa

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuam esta sexta-feira após uma sessão negativa na Ásia e antes de uma abertura que se perspetiva em baixa nos EUA. O Stoxx Europe 600 estabiliza, enquanto o FTSE e o CAC 40 caem 0,2% e o DAX recua 0,7%. As vendas a retalho do Reino Unido aumentaram em maio, embora os dados do PMI do Reino Unido tenham mostrado que a produção do setor privado caiu para um mínimo de três meses em junho. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.