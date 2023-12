DJ MARKET TALK: Ações europeias recuam; Wall Street deve abrir no vermelho

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuam esta quinta-feira, após uma sessão negativa na Ásia e antes de uma abertura que se prevê em baixa nos EUA. O Stoxx 600 e o DAX caem 0,2%, o CAC perde 0,1% e o FTSE segue estável. As ações do petróleo negoceiam mistas, com o Brent a subir 0,8% para $74,88/barril. O dólar perde contra o iene, perante a perspetiva de o BOJ poder terminar o alívio quantitativo em breve.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.