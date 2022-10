DJ MARKET TALK: Ações europeias sem direção

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- A Europa prossegue com alguma indefinição esta quarta-feira, já que os traders oscilam entre as esperanças de a Reserva Federal dos EUA suavizar os planos da subida da taxa de juro e a deceção com alguns resultados das grandes empresas de tecnologia. O Stoxx 600 cai 0,2%, enquanto o DAX soma 0,5%, o CAC segue na linha de água e o FTSE perde 0,3%. Os mercados europeus poderão estar já a posicionar-se ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.