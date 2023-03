DJ MARKET TALK: Ações europeias sobem antes de decisão de taxas da Fed

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem antes de uma abertura dos mercados norte-americanos que se prevê em alta ligeira e da decisão de taxas de juro da Reserva Federal dos EUA. O Stoxx Europe 600 ganha 0,3%, o CAC sobe 0,4% e o DAX avança 0,5%, enquanto o FTSE 100 recupera de perdas e ganha 0,1%, após a inflação do Reino Unido ter acelerado inesperadamente. Os futuros da IG indicam uma abertura do Dow nos 32.580 pontos, contra ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.