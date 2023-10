DJ MARKET TALK: Ações europeias sobem antes de payrolls dos EUA

(DJ Bolsa)--As ações europeias sobem, com o Stoxx 600 a subir 0,7%, enquanto o DAX ganha 0,8%, o CAC soma 0,7% e o FTSE acelera 0,4%, antes dos dados mensais sobre o emprego não-agrícola dos EUA, às 1230 TMG. Os futuros dos EUA também antecipam uma abertura positiva. Dados fortes dos payrolls podem aumentar a perspetiva de que as taxas de juros dos EUA permaneçam mais altas por mais tempo, o que pesaria sobre as ações,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.