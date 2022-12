DJ MARKET TALK: Ações europeias sobem com notícias de reabertura da China

(DJ Bolsa)-- As ações europeias progridem enquanto os preços das obrigações alemãs recuam, fazendo as yields subir, já que as notícias da flexibilização das regras da Covid na China aumentam o apetite pelo risco. A liquidez é baixa devido à pausa de fim de ano e com os mercados do Reino Unido fechados, enquanto os receios com os aumentos das taxas de juro, a desaceleração do crescimento e a inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.