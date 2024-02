DJ MARKET TALK: Ações europeias sobem; Wall Street deve abrir em baixa

(DJ Bolsa)-- As ações europeias seguem em alta após negociações mistas na Ásia e antes de uma abertura prevista em baixa nos EUA. O Stoxx 600 e o CAC ganham 0,2% e o FTSE sobe 0,3%, embora o DAX estabilize. O Brent acelera 0,8% para $78,68 por barril, com a BP ganhar 6% após registar lucros acima do esperado em 2023. "Os reguladores chineses disseram que vão orientar os investidores institucionais a aumentarem os investimentos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.