DJ MARKET TALK: Ações europeias sobem; Wall Street deve abrir no verde

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem esta sexta-feira, antes de uma abertura que se prevê em alta nos EUA, embora a maioria dos principais mercados asiáticos tenha caído. O Stoxx Europe 600 ganha 0,5%, o DAX e o FTSE sobem 0,7% e o CAC avança 0,4%. O Brent cai 0,2% para $80,67 por barril, depois de a OPEP e os seus aliados terem concordado reduzir a produção no início do próximo ano, embora menos do que o esperado.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.