DJ MARKET TALK: Ações europeias sobem; Wall Street deve cair

(DJ Bolsa)-- As bolsas europeias sobem, enquanto Wall Street parece prestes a abrir em baixa. O Stoxx 600 ganha 0,9% e o FTSE e o CAC sobem mais de 1%, enquanto o DAX sobe 0,1%. As ações de bens de luxo avançam após resultados acima do esperado da LVMH. O Brent cai 0,7% para $81,38 por barril. "A divulgação da inflação de preços do PCE nos EUA, o indicador preferido da Fed para o crescimento dos preços, juntamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.