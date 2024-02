DJ MARKET TALK: Ações europeias sobem; Wall Street deve descer

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem, enquanto Wall Street parece prestes a abrir ligeiramente em baixa. O Stoxx, o FTSE e o CAC avançam 0,5% e o DAX acelera 0,7%. O Brent acelera 0,6% para $79,19 por barril. "A leitura desta sexta-feira dos dados mensais sobre o emprego não-agrícola dos EUA deve mostrar abrandamento do crescimento do emprego", escrevem os analistas do IG. "Dado que a Fed está atenta a quaisquer sinais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.