DJ MARKET TALK: Ações europeias; Wall Street deve acelerar

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem, com o Stoxx 600 a subir após perdas no início da semana devido a receios de que os bancos centrais possam não estar em posição de reduzir as taxas de juro tão cedo. Os futuros dos EUA apontam para ganhos no arranque. As ações europeias estão "a caminho de um final de semana positivo, à medida que o apetite pelo risco aumenta após os desenvolvimentos empresariais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.