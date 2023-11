DJ MARKET TALK: Ações sobem enquanto yields, dólar caem após decisão da Fed

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA manteve as taxas, como era esperado, e continua dependente dos dados, uma decisão que pressiona as yields e o dólar, enquanto dá algum suporte às ações. Os futuros do WTI caem 1%, quando subiam antes da decisão. O S&P500 sobe 0,5%, mantendo os ganhos anteriores, mas abaixo dos máximos da sessão. Um padrão semelhante é seguido pelo DJIA, que sobe 0,2%. As yields dos Treasurys ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.