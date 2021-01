DJ MARKET TALK: Acordo com DOJ permite à Boeing concorrer a contratos de Defesa

(DJ Bolsa)-- O acordo da Boeing com o Departamento de Justiça dos EUA permite que a empresa continue a concorrer aos contratos do Pentágono, nota a S&P Global. A agência de ratings refere que uma condenação impediria a Boeing de se apresentar nos concursos públicos militares dos EUA, como sucedeu em algumas contratos espaciais há cerca de 20 anos, depois de um escândalo de propriedade intelectual obtida irregularmente junto ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

