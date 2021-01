DJ MARKET TALK: Acordo comercial do Brexit favorece a União Europeia - Moody's

(DJ Bolsa)-- O novo acordo comercial do Brexit alcançado entre o Reino Unido e a União Europeia confirma o custo macroeconómico de o Reino Unido deixar de ser Estado-membro da UE, embora os benefícios económicos da nova autonomia regulatória continuem incertos, diz a Moody's Investors Service. As disposições económicas do acordo estão inclinadas a favor da UE, com o Reino Unido disposto a aceitar novas barreiras ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

