DJ MARKET TALK: Acordo da AstraZeneca com a Oxford BioMedica é positivo

(DJ Bolsa)-- O acordo da Oxford BioMedica com a empresa AstraZeneca, para criar a próxima potencial vacina para o coronavírus, é positivo, diz a Panmure Gordon. O contrato é benéfico em termos financeiros para a Oxford BioMedica e vai aumentar a experiência da empresa na produção em larga escala, disse a corretora. "Esperamos que as margens sejam reduzidas inicialmente, mas que alcancem as taxas comerciais padrão assim que a produç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone