DJ MARKET TALK: Acordo da GSK apenas limpa parte da litigação

(DJ Bolsa)-- O acordo da GSK para arquivar um processo no caso Cantlay/Harper Zantac e os três restantes processos sobre o cancro da mama submetidos na Califórnia apenas ilibam a empresa destas litigações em específico, destaca o analista da Goodbody Adam Barker, numa nota. O grupo farmacêutico também enfrenta mais investigações no que diz respeito a outros tipos de cancro, diz. "Há cerca de 3.000 casos na Califó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.