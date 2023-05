DJ MARKET TALK: Acordo da Lufthansa pela ITA complementa pegada da empresa alemã

(DJ Bolsa)-- O grupo aéreo alemão Deutsche Lufthansa vai ganhar um hub importante no sul da Europa graças ao acordo de aquisição de uma participação de 41% na ITA Airways, disse Jarrod Castle, do UBS. "O mercado italiano é um importante alimentador dos hubs da Lufthansa e o acordo deve permitir à empresa alemã alavancar ainda mais o mercado italiano", disse Castle. A Itália é o maior mercado estrangeiro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.