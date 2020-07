DJ MARKET TALK: Acordo da UE é positivo para obrigações da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- O acordo da União Europeia sobre o orçamento e o plano de recuperação "pode ser visto como positivo para o mercado de obrigações da Zona Euro como um todo", diz Christian Lenk, analista do DZ Bank. Entre os aspetos positivos, não há necessidade de outra cimeira antes da pausa de verão -- como se ouviu em rumores -- e o volume do fundo de recuperação, de EUR750 mil milhões, está em linha com a proposta ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

