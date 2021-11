DJ MARKET TALK: Acordo de coligação da Alemanha com impacto limitado nas Bunds

(DJ Bolsa)-- A apresentação do acordo de coligação da Alemanha teve um impacto limitado nas Bunds, mas as yields vão continuar a subir, uma vez que o conteúdo deste acordo está a ser digerido pelos mercados, diz Andreas Billmeier, economista da Franklin Templeton. "Acelerar a transição verde ao eliminar gradualmente o carvão mais cedo, promovendo ao mesmo tempo as energias renováveis e o gás natural,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

