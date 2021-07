DJ MARKET TALK: Acordo OPEP+ deve suportar preços

(DJ Bolsa)--O acordo OPEP+ para aumentar a produção de petróleo ainda deve "manter o mercado em deficit nos próximos meses", disse o Goldman Sachs. O banco de investimento disse que embora o limite de produção de petróleo vá aumentar em 400.000 barris por dia para cada mês até ao final de 2022, ainda implica uma produção no 1S 2022 de 650.000 barris por dia, abaixo das expectativas anteriores. ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

