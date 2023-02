DJ MARKET TALK: Acordo sobre Irlanda do Norte livra economia britânica da incerteza

(DJ Bolsa)-- Um acordo Reino Unido-União Europeia sobre a Irlanda do Norte esta segunda-feira pode marcar um ponto de viragem, terminando com a incerteza penalizadora do Brexit após seis anos e meio, refere Kallum Pickering, economista sénior do Berenberg, numa nota. "Retirar a ameaça de uma guerra comercial à letra com o maior mercado do Reino Unido, a União Europeia, é exatamente o que as empresas e os mercados financeiros ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.