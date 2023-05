DJ MARKET TALK: Acordo sobre teto da dívida dos EUA deve ser alcançado atempadamente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Há razão para se esperar que um acordo sobre o teto da dívida seja alcançado antes de os EUA falharem qualquer pagamento de dívida, diz Jake Schurmeier, da Harbor Capital, ao WSJ. Os sinais de progresso em Washington animaram os mercados desde quarta-feira com a administração Biden e os congressistas republicanos aparentemente a encontrarem algum terreno em comum. "Definitivamente parece bastante plausível ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.