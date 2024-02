DJ MARKET TALK: Adiamento do corte da Fed não abrandará mercados emergentes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O adiamento dos cortes de taxas da Reserva Federal dos EUA não deve adiar muito os cortes de taxas na maior parte dos mercados emergentes, diz Diana Lovanel, economista de mercados da Capital Economics. Nas economias emergentes, o ciclo de alívio já está em curso, diz. Desde a reunião da Fed na semana passada, sete bancos centrais de mercados emergentes anunciaram as suas decisões e cinco estão em claro modo de alí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.