DJ MARKET TALK: Adiamento surpresa da publicação dos dados da China agita investidores

(DJ Bolsa)-- A decisão incomum da China de adiar a divulgação de dados económicos importantes, incluindo o PIB do 3T, pode motivar alguma cautela entre os investidores e alimentar receios de que os dados a caminho possam ser fracos, disse Ken Cheung, estratega-chefe de câmbio do Mizuho Bank para a Ásia. Isto, por sua vez, pode pesar sobre o sentimento do yuan, diz Cheung. No entanto, o Mizuho Bank disse que o principal objetivo do governo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.