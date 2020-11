DJ MARKET TALK: Administração Biden pode aliviar tensões entre UE-EUA sobre tarifas

(DJ Bolsa)--A União Europeia vai impor tarifas retaliatórias sobre $4 mil milhões de importações dos EUA, no entanto, se Joe Biden for mesmo confirmado como novo presidente, a situação poderá ser aliviada, diz Holger Schmieding, da Berenberg. A OMC decidiu no mês passado que a UE poderá impor essas tarifas no âmbito de uma longa disputa comercial sobre os subsídios dos governos para as fabricantes de aviõ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone