DJ MARKET TALK: AIG conclui venda de serviços para risco de colheitas

(DJ Bolsa)-- A American International Group concluiu a venda da unidade Crop Risk Services à American Financial Group, deixando assim uma área de negócio que comprou em 2018 à Validus Holdings. Em maio, as empresas disseram que a AFG vai pagar $240M em dinheiro, sujeito a certos ajustes de fecho. Noutra venda relacionada com a Validus, a AIG disse em maio que vai vender a Validus Re à RenaissanceRe Holdings por cerca de $3mM, para simplificar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.