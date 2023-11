DJ MARKET TALK: AIG continua a alienar posição na Corebridge

(DJ Bolsa)-- A American International Group deu mais um passo para a separação da unidade de vida e reformas Corebridge Financial com uma oferta secundária planeada de 50 milhões de ações. A AIG, que vendeu quase 20% da Corebridge numa IPO no ano passado, ainda detém uma participação de quase 66% e está a trabalhar na alienação da unidade. A oferta inclui uma opção dos subscritores por mais 7,5 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.