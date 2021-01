DJ MARKET TALK: Airbus ainda está a fabricar muitos aviões

(DJ Bolsa)-- A Airbus pode ter reduzido ligeiramente o aumento previsto para a produção do A320, mas ainda pretende produzir mais de 500 aviões este ano, com um grau de certeza bem recebido pelos fornecedores. A única surpresa é que o recente abrandamento na China não levou a um corte maior. Adiar qualquer subida da taxa de produção do A350 não é surpreendente, tendo em conta o estado moribundo das viagens internacionais,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone